Societat
Aprovaran un pla director de 27,25 MEUR amb actuacions als barrancs de l'Ebre durant 5 anys
La consellera Paneque es compromet a executar «solucions estructurals més enllà de l'emergència»
El Govern aprovarà un pla director per arreglar els barrancs de les Terres de l'Ebre, en el consell executiu del pròxim dimarts. Es desplegarà en els pròxims cinc anys i tindrà un pressupost de 27,25 milions d'euros. En les últimes hores s'ha inclòs al llistat quatre barrancs de Godall, la Ràpita, i Alcanar. Les actuacions previstes inclouen ampliacions del pas d'aigua, obres hidràuliques i canalitzacions.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que actuacions com les que s'han fet a l'Aldea «han demostrat ser eficaces per evitar danys més grans». Paneque s'ha compromès amb els alcaldes a activar «les polítiques i tots els recursos econòmics que calgui» per «adoptar solucions estructurals», més enllà de l'emergència.