Dalmau: "El Govern no marxarà de les Terres de l'Ebre fins a completar totes les tasques de reconstrucció"
El Govern assegura que "no miraran qui té la competència" per recuperar camins i carreteres i retornar "la normalitat"
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que "el Govern ha estat des del primer dia i no marxarà de les Terres de l'Ebre" fins que no finalitzin "al complet" les tasques de reconstrucció de totes les infraestructures i dels serveis danyats pels aiguats. Dalmau ha visitat la Ràpita, juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Al municipi s'han de reconstruir dos ponts de l'antiga N-340 que impedeixen la mobilitat urbana. Dalmau i Paneque han insistit que el Govern es farà càrrec de reparar totes les infraestructures, camins i carreteres, siguin o no de la seva competència. L'alcalde de la Ràpita, Javier Reverté, no ha concretat si es podrà reobrir l'escola de l'Horta Vella aquest dijous.