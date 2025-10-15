Dana Alice
Bombers prioritza l'ajuda a la Ràpita i Alcanar i obren un sector de masies disseminades a Amposta
Una vuitantena d'efectius dels Bombers coordinen més d'un centenar de voluntaris de Protecció Civil i ADF en la neteja
Els Bombers prioritzen aquest dimecres l'ajuda i la neteja de la zona de la Ràpita i Alcanar i obriran un nou sector a Amposta per atendre masies i habitatges disseminats on hi ha constància que algunes famílies han quedat aïllades. L'inspector de Bombers, Oriol Corbella, ha explicat que des de primera hora del matí s'estan coordinant 78 efectius i 28 vehicles de cos, que treballaran amb més d'un centenar de voluntaris de Protecció Civil i les ADF que han tornat a acudir a donar suport en les tasques de neteja dels pobles afectats pels aiguats de diumenge.
Corbella ha explicat que es reduiran efectius a la zona de Santa Bàrbara, Godall i Freginals «on les tasques estan bastant resoltes i hi ha molt poques necessitats».