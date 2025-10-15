Societat
Un afectat pels aiguats a Freginals: "no podem sortir però tenim menjar, aigua i llum; hi ha gent que està molt pitjor"
Els bombers segueixen treballant per reobrir accessos a masies i habitatges aïllats amb l'ajut de maquinària pesant
Alguns dels esvorancs que els aiguats de diumenge van deixar als camins rurals del terme de Freginals (Montsià), arriben a assolir fins a un metre de profunditat. El pas desbocat de l'aigua va obrir literalment en canal moltes de les infraestructures del terme i dels municipis veïns, essencials per a la vida en el món rural. Més enllà de la feina i el valor econòmic ingent que suposaran les reparacions, l'episodi encara manté aïllats, dies després, molts veïns que viuen en masies i habitatges disseminats. Reobrir el pas perquè aquestes persones puguin sortir i entrar sense problemes de la seva propietat és una de les principals tasques a les quals han de fer front diàriament els efectius de bombers, amb l'ajuda de maquinària pesant.