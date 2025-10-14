Societat
El SEM atén 36 persones afectades pels aiguats, només una en estat greu
A partir del migdia es podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a bona part de Catalunya
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 36 persones afectades pels aiguats en 87 incidents, de les quals només una en estat greu i quatre més en estat menys greu. La resta eren afectats lleus. Tots ells han estat donats d’alta excepte la persona en estat greu, que va ser traslladada inicialment a l’Hospital de Vinarós, però finalment s’ha derivat al seu centre sanitari de referència. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que a partir del migdia es puguin superar els 20 litres en 30 minuts al litoral i prelitoral central, a la Catalunya Central i al Prepirineu, en especial a l'Alt Camp, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Camp, el Baix Llobregat i el Baix Penedès. Cap al vespre, s’hi afegiran les comarques del sud.