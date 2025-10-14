Política
Parlon afirma que es va cap a una situació «més normalitzada tot i que es manté certa «inestabilitat»
Protecció Civil coordinarà 75 voluntaris que se sumaran a les tasques de neteja i recuperació
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha afirmat que es va cap a una situació «molt més normalitzada» tot i que es manté la «inestabilitat» meteorològica i es poden produir pluges, tot i que no torrencials, arreu del país i especialment al litoral. Per això, ha demanat estar «amatents» i mantenir la «prudència» especialment a l'Ebre, on es mantenen les restriccions per «precaució» i perquè es pugui treballar en el restabliment de la normalitat.
En aquest sentit, Protecció Civil coordinarà 75 voluntaris que treballaran en aquestes tasques de recuperació. Entre les principals afectacions, es manté tallada la C-12, hi ha uns nou immobles o edificacions afectats als que no es pot entrar a Godall i problemes amb el subministrament d'aigua.
Els principals responsables del Departament d’Interior s’han reunit aquest dimarts a primera hora del matí en el consell assessor del Pla Inuncat per analitzar la situació després dels aiguats que des de diumenge han assolat municipi de les comarques de l’Ebre, en una reunió que ha tingut lloc al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, a Barcelona.
Després de la reunió, Parlon ha informat que aquest dimarts pot ploure arreu de Catalunya, sobretot al litoral, però que no es preveuen pluges torrencials ni temps violent com en els últims dies. Això sí, en alguns punts pot haver-hi «acumulacions de pluja importants», ha avisat, com és el cas de les Terres de l’Ebre, on gairebé s’han superat els 300 litres en 24 hores.
En les comarques més afectades, Parlon ha demanat prudència, evitar els desplaçaments innecessaris i fer teletreball quan es pugui. Pel que fa a la mobilitat per carretera, encara hi ha afectacions a la C-12, que continua tallada, i tot i que es pot circular per la N-340, cal «molta precaució».
Pel que fa als municipis més afectats, Parlon ha indicat que a Godall hi ha uns nou immobles o edificacions afectats i que en les darreres hores hi ha hagut problemes amb els subministrament d’aigua i que s’ha estat treballant amb cisternes de suport.
La consellera ha remarcat que hi ha zones encara «molt afectades» pel temporal i que caldrà fer molta feina aquest dimarts per anar recuperant la normalitat. Parlon ha agraït la feina dels veïns, dels ajuntaments i dels voluntaris que s’estan afegint a les tasques de recuperació i ha indicat que Protecció Civil en coordinarà 75 de diferents entitats.