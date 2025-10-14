Mobilitat
L'R16 continua tallada entre Tortosa i Ulldecona-Alcanar-La Sénia pels danys provocats per la dana
Hi ha servei alternatiu per carretera entre Tortosa i Vinaròs per enllaçar amb trens amb destinació València
L'R16 continua tallada entre Tortosa i Ulldecona-Alcanar-La Sénia pels danys provocats del temporal de pluges que ha afectat l'Ebre, segons ha informat Renfe. La companyia ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Tortosa i Vinaròs per enllaçar amb trens amb destinació València.
D'altra banda, el tren que havia de sortir de Tortosa a les 5.40 hores i arribar a l'Estació de França de Barcelona a les 8.24 hores ha iniciat el seu recorregut amb una demora aproximada de mitja hora.