Política
Aproven els 10 MEUR d'ajuts a l'Ebre per les pluges i 50 més en préstecs
Es crearà el Centre Logístic d'Emergències Catalunya Sud per una gestió més ràpida i propera
El consell executiu ha aprovat aquest dimarts un primer paquet de mesures urgents per pal·liar els danys causats per les pluges torrencials a les Terres de l’Ebre i vehicular el finançament necessari per a la recuperació de les zones afectades. Això inclou la posada en marxa d’ajuts, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d’euros ampliables, així com altres actuacions en matèria de contractació pública i gestió d’emergències.
Com va anunciar aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, la primera d’aquestes mesures consisteix en l’activació d’un conjunt de línies per fer front als danys materials, dotades d’entrada amb 10 milions d’euros, que es podran ampliar.
En aquest punt es preveuen subvencions directes a favor d’ajuntaments per a la recuperació d’infraestructures i edificis municipals. També es valoraran els danys soferts en l’àmbit agrari i altres sectors, i s’estudiarà com facilitar suport econòmic a les activitats més afectades. A més, es finançaran les actuacions que hagin de dur a terme els departaments de la Generalitat i les entitats públiques per pal·liar els efectes de les inundacions en l’àmbit de les seves competències. Els ajuts podran arribar al 50% dels costos dels danys patits.
Amb l’objectiu d’assolir una gestió més propera, directa i àgil, l’acord preveu la possibilitat que els ens locals afectats actuïn com a col·laboradors en la tramitació dels ajuts i subvencions i, igualment, s’atribueix aquesta capacitat a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE).
Préstecs de l’ICF amb condicions avantatjoses
El Govern també ha autoritzat la creació d’una línia de préstecs gestionada per l’Institut Català de Finances (ICF) per tal de finançar amb condicions preferents aquelles empreses, entitats i administracions locals que hagin de fer front als desperfectes ocasionats per qualsevol classe d’emergència, amb un focus especial en les afectacions de la dana Alice.
La nova línia s’activarà a partir de dilluns que ve i tindrà una dotació de 50 milions d’euros ampliables, que aportaran l’ICF (75% del total, 37,5 MEUR) i el Departament d’Economia i Finances (25%, 12,5 MEUR). Els préstecs es podran retornar en un termini de fins a deu anys, amb un any de carència inclòs. Dilluns que ve ja es podran sol·licitar els crèdits, que poden servir, per exemple, per avançar els diners per a les indemnitzacions que finalment acabaran pagant les companyies asseguradores.
Mesures en matèria de contractació, seguiment i gestió futura d’emergències
L’acord preveu que les mesures es puguin tramitar amb caràcter urgent per part de totes les unitats, amb l’objectiu de garantir que s’executin amb la màxima celeritat. A més, s’estableix que els contractes de reparació o manteniment d’infraestructures, equipaments i serveis, d’obres de reposició de béns perjudicats i de valoracions de danys puguin tenir la consideració d’obres, serveis o subministraments d’emergència.
En matèria de gestió d’emergències, el Govern es compromet a facilitar les tasques i atribucions dels ajuntaments i consells comarcals afectats en matèria de protecció civil, dotant-los de recursos econòmics i materials perquè puguin fer front a les emergències, i també de les infraestructures necessàries, que formaran part d’un futur Centre Logístic d’Emergències Catalunya Sud.
Finalment, l’acord fixa la creació d’un grup de treball per avaluar les mesures iniciades i determinar les futures actuacions que s’hagin de portar a terme. El grup estarà format per diversos departaments i entitats del sector públic per raó de la seva competència, i hi tindrà un paper rellevant el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre pel seu coneixement del territori. També, en matèria de seguiment i prevenció, s’encarrega a l’ACA i a Infraestructures.cat que, en coordinació amb els departaments competents i els ajuntaments afectats, avaluïn els danys produïts en els barrancs, cursos d’aigua, ponts i altres infraestructures públiques essencials, i impulsin les actuacions necessàries per a la seva reparació, estabilització i manteniment preventiu.
En la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha mostrat la solidaritat de l'executiu amb tots els afectats, tant veïns, com empreses i administracions. A més, ha promès que el Govern «desplegarà tots els recursos humans i econòmics necessaris per a reprendre la normalitat al més aviat possible» a la zona.
En resum, Paneque ha dit que caldrà reforçar la prevenció i la resposta a fenòmens meteorològics extrems que afecten de manera continuada el territori, i ha dit que el Govern prioritzarà
La consellera s'ha mostrat disposada, tant ella mateixa com la consellera d'Interior, Núria Parlon, a comparèixer al Parlament a donar explicacions si els grups parlamentaris ho demanen.
Per últim, Paneque ha agraït l'actitud de la ciutadania i ha demanat precaució en les pròximes hores a tot el país a causa de possibles pluges, no tan fortes, però sí localment intenses.