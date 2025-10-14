Dana Alice
Els notaris activen un servei gratuït d'ajuda als afectats per la dana a l'Ebre
Els amos d'immobles o vehicles afectats poden obtenir acta notarial dels danys mitjançant la web del Col·legi Notarial
El Consell General del Notariat i el Col·legi Notarial de Catalunya han habilitat un servei gratuït d'ajuda i assessorament per a tots els afectats de la demarcació de Tarragona que han patit els efectes del temporal de pluges dels darrers dies. En concret, s'ha habilitat una plataforma electrònica, desenvolupada pel Centre Tecnològic del Notariat, perquè les persones afectades pel temporal puguin remetre directament a un notari les fotografies dels seus immobles o vehicles danyats, amb l'objectiu de disposar, com més aviat millor, gratuïtament i de manera telemàtica, de les actes notarials que acreditin aquests danys.
Amb aquest accés telemàtic, el Consell General del Notariat i el Col·legi Notarial de Catalunya volen que totes les persones afectades per les inundacions puguin obtenir d'una forma ràpida i senzilla les actes notarials que necessitin per a gestionar les reclamacions o ajudes pels danys causats pels efectes de la dana Alice. L'accés a aquesta plataforma telemàtica està habilitat a la Seu Electrònica Notarial i a la pàgina web d'inici del Col·legi Notarial de Catalunya (www.colegionotarial.org).
Per a agilitzar la gestió en línia, es recomana que en iniciar la petició es disposi del document d'identitat i de la referència cadastral de l'immoble afectat o de la matrícula del vehicle danyat. En el formulari se sol·licitarà a la persona afectada un número de telèfon mòbil i un correu electrònic on rebrà, en el termini més breu possible, la còpia electrònica de la seva acta notarial, que podrà visualitzar a la Seu Electrònica Notarial introduint un Codi Segur de Verificació (CSV) que rebrà o que podrà imprimir.
A aquells damnificats amb més d'un bé afectat, se'ls informa que hauran de realitzar una petició per cada bé immoble o vehicle danyat. La plataforma creada permet protocol·litzar a cada petició fins a 14 fotografies en format electrònic a les quals els podran afegir una descripció.
Totes aquelles persones que per qualsevol causa no puguin accedir a aquesta plataforma electrònica o que necessitin ajuda per a poder emplenar aquesta sol·licitud per a obtenir l'acta notarial, podran anar a qualsevol notaria de la zona, on rebran tota l'ajuda necessària per a realitzar la seva tramitació.
De la mateixa manera, a part de les actes notarials, el Col·legi Notarial de Catalunya també posa a la disposició de les persones afectades per la dana Alice un servei notarial de cerca, expedició i lliurament de les còpies de les escriptures públiques de les seves propietats que hagin perdut a conseqüència d'aquestes inundacions. Per a poder gestionar la sol·licitud, hauran d'accedir a la web del Col·legi Notarial de Catalunya.
El Col·legi Notarial de Catalunya informa que a la seva pàgina web existeix un cercador amb totes les notaries de Catalunya perquè els ciutadans puguin posar-se en contacte amb la més pròxima, i estan habilitats tots els notaris per a actuar en les poblacions afectades. Per a més informació i consultes, els afectats es poden adreçar al Col·legi a través del següent correu electrònic: afectatsdana@catalunya.notariado.org