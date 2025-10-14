Aiguats
Els Bombers reduiran a la nit l'operatiu a l'Ebre, però reprendran demà amb 70 efectius la feina a Alcanar i la Ràpita
Aquest dimarts les tasques d'emergència s'han concentrat a Godall i Santa Bàrbara
Els Bombers reduiran aquesta nit fins als quaranta efectius l'operatiu a l'Ebre pels danys de la dana Alice, però les feines es reprendran demà amb tota la intensitat, amb setanta membres del cos, per continuar amb les tasques més urgents a Alcanar i la Ràpita. Ho ha explicat el cap d'intervenció del cos Oriol Corbella, que ha donat a les set de la tarda l'última hora de la situació. Avui les tasques s'han concentrat a Godall i Santa Bàrbara, que a hores d'ara han recuperat una certa normalitat. Per això demà s'hi reduiran els recursos destinats. Els Bombers i els equips de voluntaris han treballat en el restabliment de vies urbanes i interurbanes i també han pogut accedir a baixos inundats i a dues masies aïllades a Freginals.
«Hi ha zones on hem avançat més i altres on queda feina per fer», ha explicat Corbella per assenyalar els esforços que demà es faran a la Ràpita i Alcanar. Serà on es destinaran més recursos, i ja s'estan dissenyant els plans de treball en coordinació amb Protecció Civil i les ADF per netejar carrers, ajudar els veïns «i fer el que calgui per tornar a la normalitat el màxim de ràpid possible».
El responsable de l'operatiu dels Bombers també ha explicat que el cos ja ha acabat l'avaluació de patologies estructurals greus, que han afectat quatre cases a Godall i un pont a l'N-340a. Al llarg del dia d'avui s'ha parlat amb alcaldes i tècnics municipals per traslladar-los la informació recollida.
Pel que fa a la reducció del dispositiu durant la nit, Corbella ha explicat que s'opta per aquesta estratègia perquè ara les tasques que queden per fer ja no revesteixen d'emergència. Tot i això, el pla d'emergències de Protecció Civil no es desescala, perquè demà encara es preveu un dia de feina intensa.