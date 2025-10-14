Dana Alice
Eleven a 5 els edificis o infraestructures amb danys greus per les pluges i 18 amb problemes menors
Els treballs se centren a restablir les vies de mobilitat i alerten que faran falta dies per recuperar la C-12
Els Bombers han detectat cinc edificis o infraestructures amb danys estructurals greus a conseqüència del temporal de pluges a l'Ebre, als quals s'ha prohibit l'entrada. N'hi ha vuit més als que es pot accedir amb precaució i una desena amb petites afectacions. Dels 5 edificis crítics, 4 estan a Godall, segons ha detallat l'inspector dels Bombers, Oriol Corbella.
Els treballs del cos d'emergències, juntament amb voluntaris, se centra aquest dimarts a recuperar les vies de mobilitat. Continuen tallades la C-12, entre els kilòmetres 0 i 5, i la TV-3443a, entre el kilòmetre 5 i el 9. Tant Corbella com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, han apuntat que faran falta dies per recuperar la normalitat a la C-12.
Els cinc edificis catalogats com a crítics han estat abalisats i no s'hi pot accedir. Durant el dia, els Bombers parlaran amb els alcaldes i tècnics municipals per fer-los el traspàs de tota la informació perquè es puguin fer càrrec de les infraestructures afectades. Entre aquestes hi ha alguns ponts que tenen danys que, tot i no ser molt greus, requeriran actuacions.
La C-12 «molt afectada»
Corbella ha assegurat que es treballa «a bon ritme» en les tasques de recuperació de la normalitat a les zones més afectades pel temporal. Actualment, una de les prioritats és la recuperació de les vies tant urbanes com interurbanes, on reconeix que hi ha «molta feina» i on s'està actuant amb maquinària pesant, excavadores i camions d'aigua. En aquestes tasques s'està comptant amb la col·laboració de voluntaris que tenen maquinària amb capacitat de càrrega, transport i neteja.
En el cas de la C-12, Corbella ha apuntat que està «molt afectada» i per això no preveu que es pugui recuperar ni aquest dimarts ni aquest dimecres. Ha afegit que la via paral·lela, la TV-3443a, «ha quedat completament destruïda» i farà falta reconstruir-la.
Els Bombers treballen també per habilitar l'accés a zones que hagin pogut quedar aïllades, com li ha passat a una família a Roquetes. Amb tot, ha dit que la seva tasca és obrir camí perquè la gent hi pugui sortir, però ha afegit que després s'haurà de fer una actuació més concreta per obrir aquests camins rurals.
El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre ha afirmat que «és difícil» fer previsions de temps sobre la C-12, perquè l'afectació «és molt gran», però ha parlat de com a mínim «uns dies». Ha reconegut que aquest és un punt «crític» quan hi ha aiguats i ha plantejat la necessitat de fer actuacions «de futur i definitives» per evitar que es repeteixin episodis així. Ha afegit, però que són infraestructures de diferent titularitat i que caldrà parlar amb diferents administracions.
El delegat del Govern demana «paciència i unitat»
En aquest sentit, Gonell ha demanat «paciència i unitat» a tots els municipis perquè ha explicat que es va treballant segons el grau d'afectació, centrant-se primer en aquells que han rebut més fort el temporal. El mateix amb els ajuts plantejats. «No quedarà ningú exclòs», ha manifestat. El delegat ha asseverat que el Govern, i els diferents consellers, estan actuant de manera «molt ràpida».
El delegat ha dit també que, tot i les afectacions estructurals en alguns habitatges, no ha estat necessari reubicar ningú, ja que ja ho han fet els mateixos inquilins en cases de familiars o amics. Amb tot, ha reconegut que es tracta d'habitatges «molt afectats» i on «serà difícil» que s'hi pugui continuar vivint.
Per últim, Gonell ha afirmat que encara no es pot avançar si dimecres ja es podrà recuperar la normalitat a la zona, amb la reobertura dels centres escolars. En tot cas, ha esperat que si finalment és així també pugui tornar a la normalitat l'escola de la Ràpita, que ha estat la més afectada.