Els aiguats s'enduen camins reparats enguany amb els ajuts de la dana de 2023 al Mas de Barberans
Les precipitacions van superar els 300 litres per metres quadrat i van atrapar una vintena de veïns entre dos barrancs
A Mas de Barberans, al nord del Montsià, els aiguats han tornat a destrossar bona part de la xarxa viària agrícola que just s'havia pogut arreglar la primavera d'enguany amb els ajuts de la dana de 2023. Al barranc del Llop, també conegut com el barranc del Canyaret, la força de l'aigua s'ha endut l'estructura de formigó i pedres enormes i els veïns no poden accedir a les finques de la zona, quan just comença la collita de l'oliva. Com ha explicat l'alcaldessa Daniela Lleixà, les pluges de diumenge al poble van ser "un disbarat", amb més de 300 litres per metre quadrat i dos pics en què es van superar els 40 litres en mitja hora. Una vintena de persones van quedar atrapades entre dos barrancs i tres joves del poble els van socórrer.