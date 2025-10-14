Laboral
Els sanitaris que no van arribar a l'hospital de Tortosa per les pluges demanen no recuperar les hores
El sindicat SATSE reclama que es paguin hores extres als professionals que van doblar els torns per cobrir les absències
El Sindicat d’Infermeria SATSE Tarragona ha denunciat la «injustícia» que suposa fer recuperar hores als professionals sanitaris de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa que aquest cap de setmana no van poder arribar als seus llocs de feina a causa de les fortes pluges. Tot i que amb la circumstància de força major no se sancionarà als sanitaris afectats, el sindicat exigeix que tampoc se’ls reclamin aquestes hores. D’altra banda, reclama la compensació com a hores extraordinàries les jornades dels professionals que van haver de doblar torn per mantenir els serveis operatius.
Les pluges intenses i els talls de carreteres del passat cap de setmana van dificultar l’accés a diversos centres sanitaris de les Terres de l’Ebre. A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, referent del territori, diversos serveis van veure’s afectats per l’absència d’alguns professionals que no van poder arribar per causes meteorològiques.
Fonts del sindicat SATSE expliquen que, tot i que les absències van ser notificades i justificades amb els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, el protocol habitual de la gerència preveu que els treballadors hagin de recuperar aquestes hores més endavant. «No pot ser que si no s’arriba a la feina per una qüestió de força major, el professional hagi de patir una pèrdua del seu temps personal», ha afirmat el delegat de SATSE a l’Hospital Verge de la Cinta.
Compromís i sacrifici del personal sanitari
Davant la impossibilitat que alguns companys per accedir al centre, altres professionals van doblar torns per assegurar que l’atenció als pacients no quedés desatesa. Segons SATSE Tarragona, aquesta actitud demostra, una vegada més, «el compromís i la responsabilitat» del col·lectiu infermer.
A diversos serveis els professionals van haver de realitzar dos torns seguits, assumint les tasques dels absents i garantint la continuïtat de l’atenció sanitària. El sindicat reclama que s’asseguri que aquestes hores siguin retribuïdes com a hores extra, reconeixent l’esforç i la disponibilitat demostrada.
Equitat i justícia
SATSE Tarragona demana tant a la direcció de l’Hospital Verge de la Cinta com a l’Institut Català de la Salut que revisin el criteri de compensació aplicat en aquests casos. Consideren que les circumstàncies d’aquest cap de setmana constitueixen un clar cas de força major, i que cap professional hauria de veure’s perjudicat per no poder accedir al centre en condicions de risc.
«Les infermeres no només van complir, sinó que van donar exemple de responsabilitat i compromís. Ara és el moment que l’administració també respongui amb justícia», conclou SATSE.