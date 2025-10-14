Política
Dalmau preveu que les ajudes als municipis afectats pel temporal comencin a arribar en 15 dies
Acusa Puigdemont d'«empastifar» i diu que és «mentida absoluta» que Illa no estigués a Catalunya diumenge
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que les ajudes als municipis afectats pel temporal podrien començar a arribar en quinze dies. En declaracions a Catalunya Ràdio, Dalmau ha recordat que el Govern aprova aquest dimarts un primer paquet d'ajuts per valor de 60 milions d'euros, dels quals 10 seran en ajudes directes. Ha anunciat també que la setmana vinent començarà a treballar maquinària per obrir els camins rurals afectats.
D'altra banda, ha acusat el líder de Junts, Carles Puigdemont, d'«empastifar» amb «mitges mentides que es converteixen en notícia falsa» i ha asseverat que és «mentida absoluta» que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no estigués a Catalunya diumenge. Sobre els ajuts econòmics, ha explicat que s'obrirà una línia oberta, els ajuntaments hauran de valorar els danys i fer-los arribar al Govern. «Espero que en 15 dies ho hàgim pogut resoldre», ha manifestat.
En el cas dels ajuts a les persones, ha explicat que s'està treballant amb agricultors, ramaders i pescadors per analitzar també els danys i poden donar els ajuts necessaris. Dalmau ha destacat que tots aquests ajuts es tramitaran per via d'urgència, per tal de reduir la burocràcia.
D'altra banda, ha explicat que a principis de la setmana vinent es començarà a treballar amb maquinària per obrir els camins rurals que hagin quedat afectats, ja que són conscients que és «essencial» per garantir el teixit econòmic de la zona.
«Portem moltes hores aquí»
Dalmau ha destacat que el Govern està i continuarà estant al costat de les zones afectades. «Portem moltes hores aquí», ha manifestat, al mateix temps que ha anunciat diverses visites dels consellers durant la setmana. El conseller ha volgut també agrair la col·laboració als alcaldes de la zona.
Per això, ha mostrat la seva decepció per les paraules de Puigdemont, que a través de les xarxes socials es va preguntar: «On era realment el president Illa? De debò que mentre en una gran part del país creixia l'angoixa i el patiment, el president Illa se n'anava a Madrid a celebrar 'lo que nos une'? Si és així, és un error greu».
Dalmau ha assegurat no compartir «aquest estil de fer política» en què «apareixen rumors, mitges mentides que es transformen en mitges veritats». Així, ha criticat que es posi «una ombra de dubte que ho empastifa tot» i ha afegit que les coses «o són o no són». «El president estava a Catalunya diumenge a la tarda presidint el Cecat», ha insistit. Ha explicat que els va ordenar tant a ell com a la consellera d'Interior desplaçar-se a Tortosa i que hi van ser des de diumenge al vespre.
Dalmau ha explicat que ell mateix va informar els presidents dels grups parlamentaris i el president del Parlament durant el diumenge. «Són moments en què toca col·laborar i no hi ha espai per a aquesta crítica», ha reblat.