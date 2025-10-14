Diari Més

Un centenar de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja arriben a l'Ebre per ajudar als afectats

La cap Logística i Operativa Territorial destaca que hi ha hagut una resposta extraordinària a la convocatòria

Rosa Mata, cap del servei de Logística de Protecció civil, organitzant amb Creu Roja els voluntaris de neteja.ACN

ACN

Més d'una setantena de voluntaris de 23 associacions de Protecció Civil de tot el país i 25 voluntaris de la Creu Roja s'han desplaçat aquest dimarts a les Terres de l'Ebre per ajudar en la neteja i reparació de desperfectes als pobles afectats pels aiguats

Des de l'Espai Cultural de Campredó, a Tortosa, i amb la direcció i coordinació dels ajuntament i els Bombers, s'han organitzat grups i maquinària repartits en diferents «sectors de treball» prioritaris. La cap del servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha destacat que han rebut una de les respostes «més generalitzada» a la convocatòria de suport d'emergències. No es descarta que els voluntaris continuïn sobre el terreny aquest dimecres.

