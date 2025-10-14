Dana Alice
Un centenar de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja arriben a l'Ebre per ajudar als afectats
La cap Logística i Operativa Territorial destaca que hi ha hagut una resposta extraordinària a la convocatòria
Més d'una setantena de voluntaris de 23 associacions de Protecció Civil de tot el país i 25 voluntaris de la Creu Roja s'han desplaçat aquest dimarts a les Terres de l'Ebre per ajudar en la neteja i reparació de desperfectes als pobles afectats pels aiguats.
Des de l'Espai Cultural de Campredó, a Tortosa, i amb la direcció i coordinació dels ajuntament i els Bombers, s'han organitzat grups i maquinària repartits en diferents «sectors de treball» prioritaris. La cap del servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha destacat que han rebut una de les respostes «més generalitzada» a la convocatòria de suport d'emergències. No es descarta que els voluntaris continuïn sobre el terreny aquest dimecres.