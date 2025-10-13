Educació
La URV suspèn les classes a Reus i a l'Ebre, amb més de 3.400 estudiants afectats
La Generalitat demana a la resta d'universitats «flexibilitat» amb treballadors i estudiants procedents de la zona
Arran de l’alerta emesa per Protecció Civil en què dona ordres de restringir la mobilitat i extremar les precaucions a causa de les fortes pluges i la previsió de precipitacions intenses durant les properes hores a les comarques de les Terres de l’Ebre i el Baix Camp, la URV suspèn durant tota la jornada d’aquest dilluns l’activitat al Campus Terres de l’Ebre, al campus Bellissens, a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i al Centre de Formació Permanent de la FURV, situats a Reus.
A més, el Departament de Recerca i Universitats recomana a la resta d'universitats que apliquin «flexibilitat» per evitar desplaçaments de treballadors, professorat i estudiants des d'aquestes zones, sobretot pel que fa a activitats avaluables. Per tant, es recomana a la comunitat universitària que eviti desplaçaments des d’aquestes zones a qualsevol dels campus de la URV i que els treballadors de les zones afectades facin teletreball durant aquest dilluns.
El seguiment d’aquestes recomanacions també podrà afectar l’assistència a classe dels alumnes que provinguin d’aquestes comarques. En aquest sentit es recomana ajornar les activitats avaluables. El nombre d’estudiants de grau i màster a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (campus Bellissens) i a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són 3.321 i els del Campus de les Terres de l’Ebre 891.
Es recomana a tota la comunitat universitària seguir les alertes que emet Protecció Civil i extremar les precaucions davant la previsió de pluges torrencials fins al migdia, especialment en les zones més afectades.
Per la seva banda, el secretari general de Recerca i Universitats, Josep Oriol Escardíbul, ha emès un comunicat on demana la suspensió d'activitats educatives, de recerca i esportives a les universitats, centres adscrits a les universitats i centres de recerca a les cinc comarques afectades pels avisos de pluges intenses. Per tant, des del Departament s’indica que cal suspendre les activitats presencials als centres universitaris (i adscrits) i als centres de recerca durant tot el dia al Baix Camp i les quatre comarques ebrenques.
Així mateix, recomana a la resta dels centres docents de les universitats catalanes aplicar flexibilitat, especialment en activitats avaluables, per evitar desplaçaments de l'estudiantat i del personal docent i investigador (PDI) que resideix en les comarques afectades, així com facilitar el teletreball al personal tècnic de gestió, administració i serveis (PTGAS) resident en aquestes comarques. Aquesta recomanació de teletreball es fa extensiva al personal de les comarques afectades en centres de recerca.