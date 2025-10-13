Dana Alice
Tallades la C-12 i la TV-3443, ambdues entre Amposta i Tortosa, per inundacions
Els aiguats que es van repetir dilluns al vespre no han permès que es pugui circular
La C-12 continua tallada aquest dimarts entre Amposta i Tortosa per inundacions. Al costat de la TV-3443, també entre aquestes dues localitats, són les úniques que queden alterades a causa de la dana que va assolar diumenge al vespre i durant el dilluns les comarques de l'Ebre.
La pluja havia afectat diverses carreteres, entre elles altres vies secundàries com la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera, però aquestes dues últimes ja s'han pogut reobrir. Tot plegat després de la reactivació dels xàfecs a la zona que hi ha hagut la tarda de dilluns, i que ha tornat a causar complicacions en algunes vies.