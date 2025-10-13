Justícia
Suspeses les actuacions judicials programades als partits d'Amposta, Tortosa, Gandesa i Reus
La suspensió no afectarà el servei de guàrdia ni els assumptes relacionats amb violència de gènere o detinguts
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès les actuacions judicials programades per aquest dilluns als òrgans judicials corresponents als partits judicials d'Amposta, Tortosa, Gandesa i Reus. Els actes judicials afectats per aquesta suspensió es reprogramaran «amb absoluta preferència a qualsevol altre acte pendent de ser agendat», segons l'acord signat per la presidenta del TSJC, Mercè Caso.
La suspensió no afectarà cap de les actuacions del servei de guàrdia, que tindran la consideració d'urgents. També es mantindran les relacionades amb detinguts, les de violència sobre la dona i la vigilància penitenciària, entre d'altres.