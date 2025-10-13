Salut
Suspesa l’activitat no urgent als centres sanitaris del Montsià, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Baix Camp i Terra Alta
Es manté l’atenció urgent a hospitals i ambulatoris, així com la quimioteràpia, radioteràpia i diàlisi
L’activitat no urgent està suspesa aquest dilluns als centres sanitaris de les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Baix Camp i Terra Alta, segons ha informat el Departament de Salut. Es manté l’atenció urgent a hospitals i ambulatoris, així com la quimioteràpia, radioteràpia i la diàlisi, coordinades segons l’operativitat de cada centre.
Estan suspeses també les classes en aquestes cinc comarques i la Generalitat ha demanat fer teletreball en la mesura del possible després de les pluges torrencials que es van registrar a l’Ebre la tarda de diumenge.