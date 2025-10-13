Dana Alice
Nova alerta als mòbils de l’Ebre i el Baix Camp advertint de pluges intenses fins a la nit
El Govern demana a la ciutadania que minimitzi els desplaçaments i no s’apropi a zones inundables, rieres o barrancs
Protecció Civil ha enviat una altra alerta als telèfons mòbils de les comarques del Baix Camp, la Ribera d’Ebre, el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta advertint que es mantenen les pluges intenses fins a la nit. El Govern demana a la ciutadania que no abaixi la guàrdia i minimitzi els desplaçaments, perquè pot haver-hi esllavissades. A més, també reclama no acostar-se a les zones inundables, ni tampoc creuar rieres, barrancs o apropar-se a rius.
Es tracta de la quarta alerta, en el cas de les Terres de l'Ebre, i la tercera, en el cas del Baix Camp, que reben els ciutadans per precaució. Caldrà estar atent per veure com evolucionen les pluges i la possible afectació de cara a dimarts.