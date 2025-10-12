Dana Alice
Més d’un miler de persones passen la nit a pavellons i centres habilitats a l’Ebre pels aiguats
Bombers ha atès 330 avisos i ha efectuat 31 salvaments, i no s’han registrat desapareguts ni víctimes mortals
Entre 1.000 i 1.100 persones han estat passant aquesta nit de diumenge a dilluns en diferents pavellons esportius i centres públics habilitats després dels aiguats i pluges torrencials caigudes a les Terres de l’Ebre. Així ho ha explicat de matinada el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, des del centre de comandament que els Bombers han instal·lat a Tortosa des d’última hora de la tarda de diumenge.
L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha detallat també que el cos ha atès fins a 330 avisos durant la tarda i fins a la 1 de la matinada aproximadament, i s’han efectuat 31 salvaments deixant les persones sanes i estàlvies i sense que s’hagi registrat cap víctima mortal.
Els Bombers han explicat que alguns dels salvaments s’han fet «in extremis, com un cotxe que s’ha rescatat a pocs metres del mar». Malgrat la complicació d’algunes situacions, però, totes les operacions s’han tancat amb èxit. Borrell ha comentat també que de matinada no hi havia registrats tampoc cap desaparegut ni cap víctima mortal. Hi havia en marxa, això sí, alguns salvaments pendents però amb les persones implicades «en llocs segurs».
Borrell també ha detallat que durant la tarda i la nit s’han quedat al voltant de 2.000 vehicles aturats a l’AP-7, a l’alçada d’Amposta, tot garantint que Mossos en poca estona reobriria la carretera i es podrien evacuar els cotxes.
Dalmau, per la seva part, ha agrair la feina dels serveis d’emergència i els cossos de seguretat. El conseller ha concretat que els centres on estan allotjades més de 1.000 persones estan situats a diferents poblacions del Montsià i que acullen persones a qui les tempestes han enxampat fora o lluny de casa seva «fruit de desplaçaments» que s’havien fet durant el dia. Dalmau ha demanat «paciència» a la ciutadania i ha explicat que els serveis d’emergència estan intentant fer arriba a aquests centres «l’avituallament necessari» per a fer més còmoda la seva estada i que «aviat puguin dirigir-se als seus domicilis». Per últim, ha demanat a la població «prudència, seguir les instruccions dels cossos d’emergència i evitar moviments innecessaris».