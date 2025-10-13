Mobilitat
Interrompuda la circulació de l'R16 entre Tortosa i Ulldecona pels danys provocats pel temporal
Renfe i Adif treballen per restablir el servei al més aviat possible
La circulació de l'R16 es troba interrompuda entre Tortosa i Ulldecona pels danys provocats pel temporal. Renfe i Adif treballen per restablir el servei al més aviat possible.
L’AP-7 ha quedat reoberta entre Ulldecona i Freginals en sentit sud a quarts de dues de la matinada, mentre que en sentit nord es manté un carril tallat per netejar la via. Es mantenen tallades l’N-340 entre Amposta i Alcanar, la C-12 entre Amposta i Tortosa, la TV-3408 entre Amposta i La Ràpita i la TV-3317 a Freginals.