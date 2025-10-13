Política
Illa afirma que el Govern activarà tots els recursos necessaris per atendre els municipis afectats
Els batlles reclamen reparar camins agrícoles, netejar barrancs i lleres i fer actuacions «estructurals i de fons»
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el Govern «activarà tots els recursos necessaris» per atendre les demandes dels municipis més afectats pels aiguats a les Terres de l'Ebre. Illa ho ha dit des de Tortosa, on s'ha reunit amb alcaldes i alcaldesses del territori i ha participat en el Consell Assessor del pla Inuncat. El president té previst visitar algunes de les poblacions més malmeses pel temporal, com Godall o Santa Bàrbara en les properes hores.
Per la seva banda, els batlles han reclamat la reparació urgent de camins essencials per a l'activitat agrícola i la neteja de barrancs i lleres. Alhora, han insistit en la necessitat d'abordar actuacions «estructurals i de fons» que evitin danys recurrents a la zona.
Després de reunir-se a Tortosa amb alcaldes i alcaldesses de diversos municipis afectats, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha garantit que el Govern «posarà a disposició i activarà tots els recursos necessaris» per donar resposta a les necessitats sorgides arran de les pluges torrencials que han afectat les Terres de l’Ebre.
Illa ha destacat que la reunió s’ha fet en un ambient cordial i constructiu i ha fet valdre el «clima de col·laboració» entre administracions - ajuntaments, consells comarcals, diputacions i la Generalitat-. Així, ha elogiat la «solidaritat» i entre els municipis afectats i la «maduresa» que han mostrat: «Alguns han estat més afectats que d'altres, i hi ha hagut un esperit de treball conjunt i de solidaritat que crec que és l'adequat i l'idoni, ja que és el que la ciutadania espera en casos com aquest», ha manifestat.
Reclamacions del territori
Segons ha explicat el president, durant la trobada, els batlles han posat l’accent en tres grans àmbits d’actuació: en primer lloc, la reparació dels camins, especialment els vinculats a l’activitat agrícola, que han quedat greument danyats i són vitals per al desenvolupament econòmic del territori. En segon lloc, la neteja de barrancs i lleres, una actuació que han considerat urgent per prevenir futurs desbordaments i minimitzar riscos. I finalment, han demanat dur a terme obres de «caràcter estructural» i no només reparacions puntuals, ja que moltes infraestructures pateixen desperfectes recurrents cada cop que es produeixen episodis com el de les darreres hores.
Tot i l’estabilització del temps en algunes zones, Illa ha demanat precaució i ha reclamat «no donar aquest episodi per tancat ni per superat». En aquesta línia, ha alertat que les previsions apunten a noves pluges intenses i torrencials durant la tarda.