Societat
Els Bombers atenen 428 avisos pel temporal a l'Ebre, 15 entre les 13 h i les 15 h
El 112 rep més de 2.000 trucades relacionades amb els aiguats
Els Bombers han atès 428 avisos pel temporal a l'Ebre, 15 d'ells entre les 13 h i les 15 h. Dels 428 avisos acumulats, 355 són al Montsià i 73 al Baix Ebre. Així ho indica el Cos, que explica que continuen treballant per restablir la normalitat a les zones afectades per les tempestes. Entre els avisos, la majoria és per treure aigua de baixos i pàrquings i per alguna assistència tècnica. En paral·lel, el 112 ha rebut 2.358 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 1.883 expedients. En les darreres hores han estat una cinquantena. Els municipis amb més trucades són Amposta (548), la Ràpita (276), Alcanar (208), Ulldecona (160) i Tortosa (155). A Freginals i l'Aldea també s'han registrat més d'un centenar de trucades al 112.