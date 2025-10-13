Dana Alice
Es comencen a desmuntar els centres d'acollida pels afectats de les pluges, on queden pocs usuaris
Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència i les restriccions de mobilitat al sud del país
Els centres d'acollida habilitats pels afectats per les pluges a l'Ebre s'han començat a desmuntar, després que la majoria d'usuaris hagin pogut marxar, segons ha informat Protecció Civil. Segons aquest cos, hi ha hagut uns 400 desplaçats que han estat acollits en centres d'acollida, càmpings, hotels i cases particulars a Amposta, Ulldecona, Alcanar, Freginals, Tortosa, la Galera i Santa Bàrbara.
D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'emergència el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat). També continuen vigents les restriccions de mobilitat i activitats al Baix Camp, Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta incloses en la resolució emesa aquest diumenge al vespre.