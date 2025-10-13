Meteorologia
Alerten de danys «importants» en oliveres i cítrics pels aiguats a l'Ebre i reclama «celeritat» al Govern
El sindicat demana reparar els camins amb «màxima urgència» perquè es pugui accedir a les finques
Unió de Pagesos alerta de danys «importants» en oliveres i cítrics pels aiguats a les Terres de l'Ebre i demana al Govern que en faci una valoració «amb celeritat». El sindicat agrari assegura que el temporal d'aquest diumenge va perjudicar «de manera molt important» les infraestructures i els camins i ara la pagesia no pot accedir a les finques.
Per aquest motiu, demana «màxima urgència» perquè es reparin les vies i marges que han quedat destrossats per la força de l'aigua. Segons detalla en un comunicat, el Montsià i el Baix Ebre són les comarques més afectades i el «principal perjudici» per a les oliveres serà la «gran humitat» provocada, que se suma a les pedregades i pluges «intenses» de les últimes setmanes.
L'afectació es concentra al voltant de la Serra del Montsià, on hi ha camps d'oliveres negats d'aigua a la Ràpita, Freginals, Alcanar, Santa Bàrbara, Godall, la Galera, Mas de Barberans, Roquetes, Vinallop i Camarles, entre altres. Unió de Pagesos afegeix que, en el cas dels cítrics, la pluja «ha obert molts fruits que estan per collir» i «ha arrencat arbres i tubs de reg a les finques».