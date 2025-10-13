Dana Alice
La suspensió de trens del Corredor del Mediterrani s’allargarà almenys tot el dia
La gestora d’infraestructures detalla que entre Ulldecona i l’Aldea hi ha inundacions a les vies i «altres danys»
Adif ha informat que la interrupció del servei dels trams del corredor del Mediterrani afectat per la dana Alice s’allargarà almenys durant tot aquest dilluns. En un comunicat, l’administrador d’infraestructures ferroviàries ha indicat que en diversos punts entre Tarragona i Castelló no hi ha trens pels «importants danys» a la línia. Concretament, entre Ulldecona (Montsià) i l’Aldea (Baix Ebre) hi ha inundacions a les vies, s’ha arrossegat el material que subjecta les vies i «altres danys».
Adif ha afirmat que ja s’està treballant al lloc per arreglar-ho. Alhora, ha assenyalat que ha desplegat «tots els equips tècnics i humans disponibles per fer seguiment permanent de l’estat» de la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries.
D’altra banda, a Benicarló també s’han identificat danys de «diversa importància» a les xarxes de senyalització i instal·lacions de seguretat del sistema de trànsit per la caiguda d’un llamp aquest diumenge.