Meteorologia
El temporal deixa més de 80 litres a l’Ebre i obliga a mantenir l’alerta per pluja a Tarragona
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 12 trucades pels xàfecs, un terç provinents del Tarragonès
Protecció Civil manté aquest diumenge l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses després d'una nit i matinada amb pocs incidents. Fins a les 06.00 hores, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 12 trucades pels xàfecs, un terç provinents del Tarragonès (4).
En les últimes 24 hores, les precipitacions més importants s'han concentrat a l'Ebre amb 85,5 litres al PN dels Ports, 84,7 litres a Mas de Barberans, 50,3 litres als Alfacs o 39,3 litres a les Cases d'Alcanar, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).
Precisament, l'SMC alerta de la possibilitat de temps violent -tempestes amb calamarsa o pedra, ratxes fortes de vent i esclafits- fins a migdia a les comarques del Montsià i el Baix Ebre. Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments i activitats a l'exterior.