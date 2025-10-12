Meteorologia
Greus inundacions a les Terres de l'Ebre per les pluges torrencials
Municipis com la Ràpita o Godall estan patint els efectes del temporal. S'han rebut alertes al mòbil per evitar la mobilitat
Les pluges torrencials estan provocant greus inundacions a les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta als mòbils de la ciutadania demanant evitar la mobilitat. Als carrers, la gran quantitat de litres d'aigua que ha caigut durant la tarda ha provocat greus inundacions.
En municipis com La Ràpita o Godall, al Montsià, l'aigua ha provocat autèntiques riuades, que s'han endut cotxes i han inundat els baixos de diversos edificis.
La previsió és que la pluja continuï caient amb força durant les pròximes hores d'aquest diumenge. Aquest dilluns, l'alerta es manté en groc, encara que les precipitacions i sobretot la força amb què cau l'aigua seria menor. Ningú s'ha d'acostar als rius, rieres i barrancs.