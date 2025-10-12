Inundacions
La Generalitat eleva a emergència el pla Inuncat i recomana fer teletreball dilluns a la zona afectada pels aiguats
Parlon insisteix a demanar "molta prudència"
La Generalitat ha activat la fase d'emergència del pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) i recomana fer teletreball aquest dilluns a la zona afectada pels forts aiguats d'aquest diumenge. Ho ha anunciat en declaracions a la premsa la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que també ha indicat que la població de les Terres de l'Ebre i del Baix Camp rebran una alerta al telèfon mòbil indicant que durant tot el dia de dilluns queden suspeses les classes i activitats educatives d'aquestes cinc comarques. "Molta prudència", ha demanat la consellera.
L'episodi de precipitacions torrencials ha afectat greument algunes poblacions sobretot del Montsià que han patit inundacions, com Masdenverge, la Ràpita, Godall i Santa Bàrbara i ha obligat a tallar vies de comunicació com l'AP-7 i la línia de tren entre Ulldecona i l'Aldea. El telèfon d'emergències 112 ha rebut almenys 1.042 trucades vinculades amb aquesta situació.