Policial
Cauen a Tarragona els caps d’una xarxa criminal que movia mitja tona de cocaïna per Espanya
Els agents van interceptar el carregament de droga a Sevilla i van arrestar els líders a les Terres de l’Ebre després d’una investigació iniciada el 2024
Agents de l’Equip de Policia Judicial de Tortosa, adscrits a la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de Tarragona, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. L’operació ha permès, entre altres resultats, intervenir un transport de 510 quilos de cocaïna, en una de les actuacions més importants dels últims anys a la demarcació.
La investigació es va iniciar al setembre de 2024 després que la Policia Judicial rebés informació sobre un grup criminal establert a la província de Tarragona, concretament a les Terres de l’Ebre, que es dedicava a l’adquisició de grans quantitats de cocaïna.
Els investigadors van determinar que l’organització disposava d’una estructura logística molt sofisticada i que transportava importants quantitats de droga per tot l’Estat. Per evitar ser detectats, utilitzaven vehicles «llançadora» per comprovar la presència de controls policials i furgonetes equipades amb dobles fons ocults mitjançant sistemes hidràulics accionats per mecanismes amagats.
El 30 d’abril de 2025, els agents van detectar que el grup planejava traslladar un carregament de cocaïna des de la província de Huelva fins a Tarragona. En coordinació amb la UOPJ de Huelva, van seguir l’operació fins al municipi de Lepe, on es va confirmar l’adquisició d’una gran quantitat de droga.
Durant el trajecte cap a Tarragona, el dispositiu policial va interceptar el transport a la província de Sevilla i va intervenir 510 quilos de cocaïna amagats en els dobles fons de tres furgonetes. Els tres conductors van ser detinguts i van ingressar a presó provisional per ordre judicial.
Després d’aquesta actuació, els investigats van intentar modificar el seu mètode delictiu i van adquirir una embarcació de recreació a la província de Màlaga, amb la intenció d’introduir haixix a la península. Tot i això, durant un dels intents de transport, les males condicions meteorològiques van provocar el naufragi de l’embarcació i els dos pilots van haver de ser rescatats.
El 25 de setembre de 2025, la Policia Judicial va culminar la investigació amb la fase final de l’operació, que va incloure entrades i registres simultanis en quatre immobles del sud de la província de Tarragona. En aquesta actuació es van detenir tres persones més, entre elles el presumpte líder de l’organització, que guardava una arma de foc al seu domicili. En total, s’han detingut sis persones al llarg de la investigació, de les quals cinc han ingressat a presó provisional per ordre de l’Autoritat Judicial d’Amposta.
Durant la investigació, la Policia va intervenir 510 quilos de cocaïna, una arma curta amb silenciador i cinquanta cartutxos de 9 mil·límetres, una defensa extensible, gairebé cinc mil euros en efectiu, diversos telèfons mòbils, una màquina de comptar diners i documentació falsificada.
El valor estimat de la droga intervinguda ascendeix a uns quinze milions d’euros al mercat espanyol, una xifra que podria duplicar-se o triplicar-se en altres països europeus.
En l’operació hi han participat agents de les Unitats Orgàniques de Policia Judicial de Tarragona i Huelva, de la Unitat de Policia Judicial de la Zona d’Andalusia i de l’Àrea d’Investigació del Post Principal de Vinaròs. Les actuacions han comptat també amb el suport de la USECIC, de les Unitats Territorials de la Comandància de Tarragona i de l’Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS).