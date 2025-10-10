Política
Javier Reverté delega l’alcaldia de la Ràpita més del 43 % dels dies del mandat
L’alcalde ha transferit les seves funcions en 345 dels 793 dies des de l’inici del mandat, segons dades publicades per Setmanari l’Ebre
L’alcalde de la Ràpita, Javier Reverté (PSC), ha delegat les seves atribucions com a batlle durant el 43,5 % dels dies naturals del mandat actual, segons ha publicat Setmanari l’Ebre. Des de l’1 de juliol de 2023 fins al 30 de setembre de 2025, Reverté ha traspassat les seves funcions en 345 dels 793 dies, principalment a la primera tinença d’alcaldia.
Aquest elevat nombre de delegacions s’explica per la seva activitat en el sector privat, que sovint l’obliga a passar llargues estades fora del municipi i fins i tot del país. Reverté, que lidera el Grup Xapo i ha estat vinculat a negocis de restauració i comerç internacional de productes alimentaris, va manifestar el 2023 la seva intenció d’anar-se apartant progressivament de l’empresa privada, però les dades mostren una activitat institucional intermitent.
Durant la primera etapa del mandat, l’alcaldia ha estat delegada a Marc Brunet i, posteriorment, a Noèlia Belmonte, tots dos amb dedicació exclusiva al consistori. Reverté, en canvi, no té sou fix com a alcalde i només percep compensacions per assistència a plens i comissions.
L’any amb més delegacions va ser el 2024, amb 176 dies sense exercir les funcions de batlle. Només al març, l’alcaldia va estar delegada durant 29 dies. El 2023 van ser 74, i el 2025, fins al setembre, han estat 95, quelcom que representa una reducció relativa (34,7 % dels dies d’enguany).
Reverté, en una entrevista recent a Canal Terres de l’Ebre, ha anunciat que es tornarà a presentar a les municipals del 2027, tot afirmant que configurarà una llista amb regidors disposats a dedicar-se plenament al govern municipal.