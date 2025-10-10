Policial
Detingut per provocar un accident a l’AP-7 a Ulldecona en circular begut i contra direcció
El conductor va donar una taxa penal de 1,23 mg/l en aire expirat, gairebé 5 vegades la taxa màxima permesa
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l’Ebre van detenir ahir un home de 56 anys com a presumpte autor dels delictes de conducció sota els efectes de l’alcohol i conducció temerària.
Els fets van ocórrer als voltants de les 01:20 hores de la matinada quan els Mossos d’Esquadra van ser informats que s’havia produït un accident de trànsit a l’autopista AP-7 en el punt quilomètric 344, sentit sud, dintre del terme municipal d’Ulldecona (Montsià).
Un cop en el lloc dels fets els agents van observar que en l’accident estaven implicats un camió i un turisme que havia circulat en el sentit contrari a la marxa.
El conductor del camió va explicar als policies que instants abans circulava normalment per l’autopista AP-7 en sentit sud i de sobte va observar els llums d’un turisme que anava cap a la seva posició en sentit contrari.
Aquest fet va provocar que el camioner hagués de realitzar una maniobra evasiva per esquivar-lo però, tot i així, el turisme va fregar contra la part lateral del camió. El conductor del turisme va resultar ferit lleu, mentre el camioner va sortir il·lès.
Els agents van observar que el conductor del turisme accidentat presentava símptomes evidents de trobar-se sota l’efecte de begudes alcohòliques per la qual cosa el van sotmetre a les proves d’alcoholèmia.
El resultat va donar una taxa penal de 1,23 mg/l en aire expirat, gairebé 5 vegades la taxa màxima permesa de 0,25 mg/l, per la qual cosa l’home va quedar detingut per dos delictes contra la seguretat viària, conduir sota els efectes de l’alcohol i conducció temerària. El detingut passarà a disposició judicial en les properes hores.