Els productors de la DOP Baix Ebre-Montsià avancen la campanya per obtenir olis de major qualitat
La principal zona productora de Catalunya preveu una bona collita malgrat els episodis climàtics adversos
El so de les vibradores i el tràfec de borrasses omple des de fa uns dies els camps d'oliveres de les planes interiors del Baix Ebre i el Montsià. Els pagesos han acceptat i consolidat l'avançament de l'inici de la collita amb l'arribada del mes d'octubre. Una pràctica impensable anys enrere però que actualment permet millorar considerablement la qualitat de l'oli i envasar els anomenats olis verds, molt valorats al mercat. Després d'unes últimes campanyes desastroses per la sequera, les precipitacions dels últims mesos fan preveure una molt bona campanya malgrat els recents episodis climàtics adversos. La producció de la DOP Baix Ebre-Montsià pot situar-se entre els 15 i els 20 milions de quilos d'oli.
La cooperativa Agrícola del Camp de Santa Bàrbara (Montsià) va començar fa obrir aquesta setmana passada la seva almàssera perquè els seus socis puguin portar les primeres olives de la campanya. Van començar entrant les varietats autòctones: en primer lloc, la sevillenca -més suau i primerenca- per continuar amb les fargues i, en última instància les morrudes. L'avançament de l'obertura ha permès també els productors afectats pels aiguats han pogut també portar olives recollides del terra.
L'avançament per poder collir en verd i obtenir aquest oli, apunta Cardona, és una pràctica que està guanyant terrenys a altres zones de producció arreu de l'estat espanyol. «Tenim ja una clientela consolidada. El que fem és valorar-los d'entrada una mica més per al propi pagès, per estimular-lo a seguir recollint-les i fer-los més partíceps», constata a l'ACN el president de l'entitat, Josep Lluís Cardona.
Són olis «prèmium», verge extra de «màxima qualitat, afruitats i de molt baixa acidesa», amb unes molt bones propietats organolèptiques i molt apreciats. Se solen comercialitzar a partir de les marques pròpies d'envasat amb un preu de venda una mica més elevat. En total, l'Agrícola del Camp preveu que aquesta producció d'oli verd se situï entre el milió o milió i mig de quilos d'oliva, al voltant d'un deu per cent del total, segons concreta Cardona.
«Però això va creixent i esperem que ho segueixi fent. A més, aquí també venim d'un hàndicap i és que quan ja ens n'hem adonat fa vent i comença a fer caure l'oliva al terra i llavors aquesta qualitat ja no es pot fer», ha recordat.
Previsió de «gran campanya»
Malgrat els recents aiguats, incloses pedregades puntuals en algunes zones de l'interior del Montsià -deixant també danys en camins i algunes finques-, la collita prevista globalment al territori de la DO Baix Ebre-Montsià serà bona després de la «nefasta» última campanya marcada per la greu sequera. «Si no passa res, serà una gran campanya, una de les més fortes dels últims anys», augura Cardona. Segons els càlculs del president de l'Agrícola del Camp, la producció a l'àrea de la DOP Baix Ebre-Montsià podria situar-se entre els 15 i 20 milions de quilos d'oli, gairebé un 90% més respecte l'anterior.
A curt i mig termini, però, els pagesos, assumeixen que el canvi climàtic aguditzarà la recurrència de fenòmens més extrems, allargarà els períodes de sequera i provocarà una alternança cada cop més irregular de bones i males collites.
Pel que fa els preus, Cardona constata la baixada d'entre un 50 i un 60% respecte fa dos anys, quan la manca de reserves d'oli a Andalusia, la principal zona productora de l'Estat els va acabar disparant. A partir de les xifres que baralla l'Agrícola del Camp, calcula que els preus de venda al públic es mouran entre els tres euros el litre fins els vuit euros de l'extra verge.