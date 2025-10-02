Política
La Diputació ofereix assistència tècnica als pobles per afrontar els danys de les pluges de dilluns
L'ens enllesteix les valoracions dels desperfectes i les brigades per començar a intervenir la setmana vinent
La Diputació de Tarragona ha visitat els municipis afectats pels aiguats de les Terres de l'Ebre d'aquest dilluns per valorar els danys i oferir assistència tècnica i econòmica. La presidenta de l'ens Noemí Llauradó ha apuntat que ja s'estan fent valoracions perquè les brigades puguin intervenir la setmana vinent. El cost de l'assistència tècnica per als municipis de menys de 5.000 habitants es podran finançar al 100% si s'acaba declarant la zona com a greument afectada per una emergència de protecció civil.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha insistit que cal donar celeritat a les ajudes estatals perquè les darreres pluges han afectat camins que s'havien començat a arreglar ara, però que havien estat perjudicats en la dana de 2023.
Agricultura es compromet a fer «un acompanyament adequat i correcte» als pagesos
La secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, s'ha compromès a «procurar un acompanyament adequat i correcte» als agricultors afectats per les pluges torrencials dels últims dies a l'Ebre. Massot demana temps per quantificar els danys abans de definir possibles línies d'ajuts extraordinaris que puguin complementar les assegurances o el possible suport del govern espanyol si hi ha una declaració de zona catastròfica i s'inclou el Baix Ebre i el Montsià.
Les principals afectacions les ha patit el cultiu d'arròs de varietats llargues -quedava per segar un 25%-, les oliveres i els camins rurals. Massot ha dit que no descarta «suplementar» la línia d'ajuts per a la xarxa de camins rurals del decret post incendis, que ha quedat curta.