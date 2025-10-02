Aiguats
Agricultura convocarà una taula de seguiment dels ajuts pels aiguats a l'Ebre
Hi estaran presents l'ACA, Territori i els pagesos
Agricultura ha acordat que es farà una taula de seguiment dels ajuts compromesos i altres mesures estratègiques que es reclamen des del Baix Ebre i el Montsià, després de l'enèsim episodi de pluges torrencials d'aquest dilluns. Els agricultors havien demanat una reunió d'urgència on ha comparegut la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot. Hi ha assistit organitzacions agràries, cooperatives i alcaldes.
Com ha explicat Joan Regolf, president de Revolta Pagesa, es demanarà la implicació del departament de Territori i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en aquesta mesa. De fet, una de les peticions dels ajuntaments és la neteja dels barrancs per evitar que les pluges torrencials malmetin la xarxa agrària constantment.
En aquest sentit, l'alcalde de Godall, Alexis Albiol, ha lamentat que els ajuntaments «estan invertint molts diners» per reparar els camins cada vegada que els malmet un aiguat, però en pocs mesos la situació es repeteix. «Estem llançant diners públics», ha denunciat el batlle. «Moltes vegades valdrà més arreglar la finca que no la mateixa finca», ha afegit. De fet, ha ironitzat que l'interior del Montsià està aportant sediments al Delta cada vegada que els aiguats s'emporten els camins i part de les finques.
Albiol ha reclamat que «és imprescindible» que es netegin els barrancs i s'hi impliqui l'ACA. També ha proposat establir un pla director que impliqui a tots els municipis perquè els pobles deixin de «fer la guerra pel seu compte» a l'hora d'evitar que l'aigua destrossi finques i camins. «Si no es fa una cosa global, penso que estem perduts, perquè el terme desapareixerà», ha alertat.
L'alcalde de Godall confia que els acords compromesos es facin efectius i que no quedi tot «amb dos copets a l'esquena». La majoria dels assistents a la reunió han sortit satisfets de la trobada, i han celebrat que «n'hi haurà més» aviat per fer seguiment. Susanna Castells, gerent de Semillas Certificadas Castells, ha assegurat que veuen compromís i «bona voluntat» per part del departament i que d'entrada s'ha proposat que les pèrdues de producció es calculin segons les produccions anteriors, una mesura que aplaudeixen.