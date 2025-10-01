CULTURA
El primer teatre auditori de Deltebre obrirà l'estiu que ve
El consistori converteix l'antic cinema Rialto amb una obra d'1,7 MEUR finançada amb Next Generation
Deltebre converteix l'antic cinema Rialto en el primer teatre auditori del municipi. El projecte es va posar en marxa el 2022, després de l'ordenació urbanística i l'adquisició del centre als propietaris privats, que havien fet funcionar el cinema entre 1949 i 1983. Les obres per fer el nou auditori estan en marxa. L'edifici conservarà la façana i la teulada original, però es dotarà i revestirà per incrementar l'eficiència energètica. El nou teatre tindrà una capacitat per a 400 espectadors i un gran escenari de 70 metres quadrats. L'obra té un cost d'1.715.198 euros i compta amb una subvenció dels Next Generation de 949.120,02 euros. El consistori ja treballa en la licitació del projecte per equipar-lo.
Al Rialto es treballa en l'estructura de l'edifici, que conservarà els sostres de bigues, la façana original i fins i tot les àmfores decoratives, que s'estan restaurant, per recordar l'antic cinema, que va ser també centre social i cultural durant més de tres dècades per als veïns de la Cava i Jesús i Maria. El tinent d'alcalde i regidor de gestió territorial de Deltebre, Andreu Curto, ha destacat que el projecte permet recuperar un espai històric, l'únic en peu dels quatre cinemes que tenia el municipi, i dotar-lo de nous serveis, sobretot pel que fa a equipaments a la zona dels Hortets.
La previsió és inaugurar-lo l'estiu de l'any que ve, sempre que es pugui fer a temps la instal·lació de les infraestructures necessàries, com la megafonia, l'enllumenat i altres dotacions necessàries. El pressupost addicional és d'uns 200.000 euros. L'alcalde Lluís Soler ha destacat que en poc temps es pugui comptar a Deltebre amb un nou auditori, ja que actualment fa aquesta funció la sala polivalent de l'Espai Fluvial. "Tenim molta cultura emergent, des de les creacions de dansa contemporània de l'Obrador, a les actuacions de la companyia Delta Teatre, les actuacions de l'Espigador, la coral o la rondalla dels Tres Cantadors, i tants altres que poden omplir una programació en un auditori com el que fem aquí al Rialto", ha assenyalat Soler.
L'alcalde de Deltebre ha destacat que l'obra hagi estat escollida entre 181 beneficiaris de més d'un miler de projectes candidats a tot l'estat espanyol que van optar a rebre finançament dels fons europeus Next Generation.
De Delta3 a DeltaGestió
La Mancomunitat Delta3, formada per Deltebre, Camarles i l'Aldea, ha completat la seva transformació en DeltaGestió, un nou ens supramunicipal que amplia el seu àmbit d'actuació amb la incorporació de tres ajuntaments més del delta de l'Ebre. Sant Jaume d'Enveja i l'Ampolla ja han formalitzat l'entrada a la mancomunitat i es preveu que en les pròximes setmanes ho faci la Ràpita.
Un cop es faci efectiu, començarà la preparació del primer pressupost de l'ens per a 2026, "que té molta envergadura i moltes possibilitats d'actuació", com ha apuntat l'alcalde de Deltebre. Lluís Soler ha avançat que DeltaGestió funcionarà inicialment amb el suport tècnic dels ajuntaments integrants, fins que pugui comptar amb personal propi. Soler ha destacat que s'obren "noves oportunitats" per optar a subvencions, fer compres agregades o crear serveis mancomunats per a tots els municipis. "A partir del gener ja podem començar a operar", ha dit l'alcalde.