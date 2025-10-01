Meteorologia
Catalunya viu un setembre «excepcional», marcat pels aiguats a l'Ebre i la «intensitat» de fenòmens violents
El Meteocat assegura que la distribució de les pluges ha estat molt desigual al conjunt de Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) assegura que el mes de setembre ha estat «excepcional» i en destaca la combinació de pluges torrencials amb rècords històrics -com els aiguats a l'Ebre- i nombrosos fenòmens meteorològics extrems.
Pel que fa als episodis més plujosos, el 21 de setembre les tempestes van deixar més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i al Port del Comte i els aiguats dels dies 28 i 29 al Delta de l’Ebre han assolit rècords històrics de pluja amb 276 mm a Amposta, el valor més alt en més de 30 anys de dades.
D'altra banda, com fenòmens meteorològics extrems s'han localitzat 6 esclafits, entre els quals un entre el Berguedà i el Lluçanès, i un a la Tordera (Maresme) la matinada de l'1 de setembre. També s'han detectat 10 mànegues marines, principalment al litoral central i sud.
Episodis tempestuosos importants
Tot i que el conjunt del país ha estat plujós la distribució ha estat molt desigual. El Prepirineu, la conca mitja i alta del Llobregat i el Delta de l’Ebre han viscut un setembre molt plujós, mentre que a comarques com les Garrigues o l'Urgell s'han recollit menys de 5 mm. «Aquest contrast és típic del setembre, un mes en què poden coincidir aiguats torrencials a la costa amb escassa precipitació a l'interior», indiquen des del Meteocat.
Pel que fa al detall d'aquesta precipitació, el 21 de setembre, les tempestes van deixar més de 100 mm al voltant del massís de Montserrat i al Port del Comte. A Montserrat – Sant Dimes es van recollir 129,3 mm, el dia més plujós dels 22 anys de dades de l'estació. El setembre s’ha convertit també en el mes més plujós de la seva sèrie, superant qualsevol precedent anterior.
Els aiguats més destacats, però, van arribar amb les restes de l'exhuracà Gabrielle els dies 28 i 29 de setembre. Destaquen els 301,4 mm en només 24 hores a Amposta, amb intensitats de fins a 92,3 mm en una hora i 171,2 mm en dues hores. Altres registres rellevants són els 214,1 mm als Alfacs i els 149,6 mm a l’Aldea, que també han superat els seus màxims històrics.