POLÍTICA
Junts reclama mesures urgents del Govern davant els danys dels temporals al Baix Ebre i Montsià
El passat 28 i 29 de setembre, aquestes comarques van viure un fort temporal que ha agreujat la situació del sector agrícola de la zona.
La diputada de Junts Irene Negre ha registrat recentment preguntes al Govern de la Generalitat per exigir mesures urgents per fer front als efectes del fort temporal que va afectar les comarques del Baix Ebre i el Montsià els dies 28 i 29 de setembre.
Segons Negre el temporal ha agreujat els danys que el sector agrícola de la zona ja patia després d’una pedregada anterior. Les collites s’han vist novament afectades amb camps d’arròs i horta completament inundats així com oliveres i altres cultius de l’interior amb pèrdues importants.
La diputada ha reclamat al Govern conèixer amb quina rapidesa preveu actuar davant aquesta emergència agrària i ha plantejat qüestions concretes com: si hi ha accions immediates previstes per protegir els camps, si es cobriran les pèrdues que no estiguin protegides per les assegurances segons el grau de dany de cada collita, i quines altres mesures contempla l’executiu per afrontar els efectes cada vegada més freqüents i destructius dels temporals.
Segons Negre els pagesos de les Terres de l’Ebre no poden quedar desemparats cada vegada que hi ha un episodi meteorològic extrem i cal una resposta ràpida i efectiva amb recursos sobre la taula per garantir la viabilitat de les explotacions i el futur d’un sector estratègic per al territori.
Finalment la diputada ha reclamat que el Govern actuï amb previsió implementant un pla clar de suport al sector primari per fer front a les conseqüències del canvi climàtic que impacten amb més intensitat i freqüència a les Terres de l’Ebre