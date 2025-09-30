Meteorologia
Dilluns va ser el dia més plujós en més de tres dècades a diverses estacions del Delta de l’Ebre
Els aiguats deixen més de 300 mm de precipitació a Amposta (Montsià) en 24 hores
L’episodi de pluges que van caure entre diumenge i dilluns a les Terres de l’Ebre ha deixat registres històrics, com els més de 300mm de precipitació en 24 hores a Amposta. A la capital del Montsià hi va ploure més dilluns que en els 10 mesos anteriors. En aquesta estació, així com a les dels Alfacs i l’Aldea, dilluns va ser el dia més plujós en més de 30 anys de dades, segons recull el Servei Català de Meteorologia (Meteocat). A més, en diversos punts del Baix Ebre i del Montsià es van superar àmpliament els 100 mm acumulats entre diumenge i dilluns. D’altra banda, l’activitat elèctrica va ser molt elevada i la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va registrar un total de 1.827 llamps núvol-terra durant l’episodi.
El dilluns va ser el dia més plujós en més de 30 anys de dades a les estacions d’Amposta, els Alfacs i l’Aldea, totes al Delta de l’Ebre. A Amposta (Montsià) es van acumular 276 mm al llarg d’aquest dia, un registre que supera els 144,2 mm de l’anterior rècord diari de l'1 d’abril de 2020. A més, en només 24 hores (entre la tarda de diumenge i la de dilluns), es van acumular fins a 301,4 mm, i 305,9 mm en el conjunt dels dos dies.
La intensitat de la pluja va ser molt destacada en determinats moments: fins a 92,3 mm en només una hora i 171,2 mm en dues hores. Altres registres rellevants van ser els 214,1 mm acumulats en tot l’episodi als Alfacs i els 149,6 mm a l’Aldea, tots dos també rècords de més de 30 anys de dades, i també els 204 a l’estació del Parc Natural dels Ports.
Com recorda el Meteocat, a la zona no és estrany que s’hi registrin aiguats localment molt abundants, però l’episodi d’aquest setembre és un dels més destacats, «comparable als de l’1 de setembre de 2021 a les Cases d’Alcanar o el del 2 de setembre de 2023 a Santa Bàrbara».
Més pluja en 1 dia que el que portem d’any
En diverses estacions hi ha plogut més durant aquest episodi que en el que portem de 2025. De fet, al voltant del Delta de l’Ebre, abans de l’episodi la precipitació acumulada enguany oscil·lava entre els 200 i els 250 mm. A Amposta en concret, es duien 245 mm registrats entre novembre de 2024 i el 27 de setembre de 2025, i dilluns en van caure 276; i entre dilluns i dimarts, els esmentats 305,9 mm.
L’exhuracà Gabrielle, origen de l’episodi
La pluja intensa va anar acompanyada d’una elevada activitat elèctrica, amb un total de 1.827 llamps registrats a Catalunya, i es va produir en el context de les restes de l’exhuracà Gabrielle, que en la seva entrada al Mediterrani va afavorir la presència d’aire càlid i molt humit a l’extrem sud de Catalunya. Aquest factor, combinat amb la topografia de la zona, va contribuir a la formació de tempestes molt intenses i persistents.