Societat
Mas de Barberans i Campredó exigeixen inversions després de tornar a passar hores incomunicats i sense llum als aiguats
L'alcalde d'Amposta reclama reduir la burocràcia i accelerar mecanismes d'ajuda en l'actual context de canvi climàtic
A Mas de Barberans (Montsià) i Campredó (Baix Ebre) han aixecat la veu, cansats de quedar-se sense llum i incomunicats en cada temporal. En les darreres hores, respectivament, han estat incomunicats 40 hores i sense electricitat durant 11 hores -també al polígon industrial Baix Ebre-. La gestió de l'emergència aquest diumenge i dilluns es va tornar a complicar per culpa d'unes instal·lacions de telecomunicacions i d'electricitat obsoletes i amb falta de manteniment en les quals els alcaldes reclamen millores. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha afegit que cal reduir la burocràcia i accelerar els mecanismes d'ajuts als municipis que pateixen els efectes del canvi climàtic i que han de fer inversions "cada vegada més periòdiques i més cares"