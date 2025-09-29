Carreteres
Quatre carreteres tallades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre
El 112 ha rebut 47 trucades fins a les sis del matí i els Bombers han atès 13 avisos fins a les set
Quatre carreteres es troben tallades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la TP-3311 entre Santa Bárbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A més, a l'N-340 es troba tallada entre la Ràpita i Alcanar i es dona pas alternatiu a Amposta.També s'ha afegit la carretera TV-3408 entre Amposta i la Ràpita. La C-12 entre Amposta a Tortosa ha estat tallada des de primera hora del matí fins les 10, moment en que s'ha reobert a la circulació.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 13 avisos fins a les set del matí, cap d'ells destacat. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 47 trucades fins a les sis del matí relacionades amb l'episodi de pluges. Les zones amb més trucades han estat el Baix Ebre (16) i el Montsià (16). Per municipis destaquen Xerta (16) i Amposta (9).
Pel que fa a l'actuació dels Bombers, durant la passada nit i fins a les 7.30 hores, han rebut avisos d'Amposta (7), l'Aldea (2), Tivissa (1), Santa Bàrbara (1), Xerta (1) i Deltebre (1).
D'altra banda, el mateix cos ha rebut tres avisos a les comarques de Lleida. En concret, a Balaguer, Lleida i Vila-sana.
Els Bombers mantenen el reforç del seu dispositiu operatiu a les comarques en què es preveu més afectació. En aquest sentit, a primera hora d'aquest dilluns, han desplaçat efectius de les unitats GRAE (Grup d'Actuacions Especials), GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) i un helicòpter a parcs de Bombers i unitats de les comarques del sud de Catalunya.
Incidències al transport
Les fortes pluges han obligat també a suspendre el transport escolar al Baix Ebre i el Montsià i hi ha incidències en el servei de bus interurbà. En aquest sentit, el bus exprés Alcanar-Tortosa es desvia per l'Aldea però hi ha retards en tots els autobusos que passen per l'Aldea.
En línies generals, hi ha afectacions en les línies Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Amposta-Barcelona i Tarragona.