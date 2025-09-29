Transport
Tallada l'R16 de Rodalies entre Camarles i l'Aldea a causa d'un tren avariat
Renfe estableix servei alternatiu entre Tortosa i Tarragona
La línia R16 de Rodalies de Renfe està tallada des de dos quarts de sis de la tarda entre les estacions de Camarles-Deltebre i l'Aldea-Amposta a causa d'un tren avariat, segons ha informat Protecció Civil, que ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta. Renfe ha especificat que el tren que sortia de Tortosa a dos quarts de cinc amb arribada prevista a Barcelona a dos quarts de vuit s'ha suspès per incidència tècnica. La companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera entre Tortosa i Tarragona.