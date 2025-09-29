Diari Més

Suspeses les classes aquest dilluns al Montsià i el Baix Ebre per les pluges

Protecció Civil envia una alerta als mòbils de la zona

Un barranc on baixa molta aigua a les Terres de l'Ebre.ACN

ACN

El Departament d'Educació ha decidit d'acord amb Protecció Civil suspendre les classes aquest dilluns a les comarques del Montsià i el Baix Ebre per l'episodi de pluges. Davant la previsió de pluges torrencials fins al migdia, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la zona informant de la suspensió i demanant que s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior. En el missatge s'alerta també del risc d'acostar-se o travessar rieres, torrents o barrancs.

A més, tres carreteres es troben tallades per l'episodi de pluges a les Terres de l'Ebre. Són la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bárbara i la Sénia i la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. A més, a l'N-340 es dona pas alternatiu a Amposta.

