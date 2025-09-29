Meteorología
Reobertes totes les carreteres de l’Ebre afectades per les intenses pluges
El 112 ha rebut 131 trucades i els Bombers han atès 26 serveis entre les 7 i les 13h
Les carreteres del Montsià i del Baix Ebre han recuperat la normalitat després d’algunes incidències i talls provocats per les intenses pluges de les últimes hores. Durant el matí han estat tallades l’N-340 en diferents trams, la C-12 d’Amposta a Tortosa, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona, la TV-3408 a Amposta, i la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 131 trucades que han generat 112 expedients. Gairebé la meitat des trucades provenien del Montsià (48%%). De la seva banda, els Bombers de la Generalitat han atès 26 serveis entre les 7.00 i les 13.00 hores.