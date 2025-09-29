Meteorologia
Protecció Civil fa una crida a la prudència per les pluges i alerta que el risc persistirà fins al migdia
Hi ha diverses carreteres tallades i problemes amb el subministrament elèctric a Mas de Barberans i la Galera
Protecció Civil ha fet una crida a la prudència per l'episodi de pluges que afecta les Terres de l'Ebre i ha assegurat que el risc persistirà fins al migdia. La cap del servei de gestió d'emergències de Protecció Civil, Montse Font, ha reconegut a l'ACN que la situació és «complicada» aquest matí i que la previsió és que hi hagi tant pluja, com pedregades i fort vent. Per això, ha insistit en la necessitat d'evitar desplaçaments innecessaris i tenir especial atenció a barrancs i zones inundables, així com consultar l'estat de les carreteres si no es pot evitar el desplaçament.
Fins ara, el 112 ha rebut 64 trucades, hi ha diverses carreteres tallades i hi ha problemes amb el subministrament elèctric a Mas de Barberans i la Galera. Sobre l'estat del trànsit, Font ha indicat que la situació és molt canviant, ja que es produeixen acumulacions d'aigua i això obliga a anar tancant i obrint les vies. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), es troben tallades la C-12 d'Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Sénia, la TV-3314 entre Godall i Ulldecona, l'N-340 entre la Ràpita i Alcanar i es dona pas alternatiu a Amposta i la TV-3408 està tallada entre Amposta i la Ràpita.
A conseqüència del temporal, s'han suspès les classes al Montsià i el Baix Ebre i això afecta uns 25.000 alumnes, segons ha concretat Font.