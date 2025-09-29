Política
Parlon, en relació amb les pluges a l'Ebre: «el pitjor ja ha passat» i no hi ha hagut incidències greus
Si es confirma que l'episodi va a la baixa s'enviarà una alerta per informar que dimarts es recuperen les classes
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat aquest dilluns en relació amb les pluges a l'Ebre que «el pitjor ja ha passat» i no hi ha hagut incidències greus. En roda de premsa, Parlon ha indicat que la població s'ha pres seriosament els consells de protecció i ha afegit que si es confirma que l'episodi de pluges va «a la baixa» s'enviarà una nova alerta perquè la població afectada per la suspensió de classes sàpiga que dimarts es recuperarà la normalitat a les escoles.
Amb tot, tant ella com Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), han demanat no «abaixar la guàrdia». «Quan plou sobre mullat és important continuar en alerta», ha indicat la consellera, que ha demanat «prudència». A les 12h es reunirà novament el comitè tècnic del pla Inuncat per fer seguiment de la situació.