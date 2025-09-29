Meteorologia
Les pluges a l'Ebre deixen sense llum abonats de la Ràpita, Campredó i la Galera
A Mas de Barberans ja s'ha pogut restablir el subministrament després de quasi 12 hores sense electricitat
Les pluges a les Terres de l'Ebre han provocat afectacions en el servei elèctric en diferents municipis, segons han apuntat fonts d'Endesa. El municipi que més les ha patides ha estat Mas de Barberans, que des de les 22.40 hores de diumenge fins vora les 10 del matí d'aquest dilluns ha estat sense subministrament. Les dificultats per accedir a l'àrea de la incidència ha dificultat les reparacions. Davant la previsió que l'avaria pogués allargar-se, l'empresa havia mobilitzat dos grups electrògens, que ara seran reubicats en altres punts.
Aquest dilluns al matí també hi ha manca de subministrament en zones de la Ràpita, i a Campredó i la Galera hi ha un centenar d'abonats sense llum.