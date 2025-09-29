Metereologia
L’Aemet estén fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre
L’agència avisa de perill extrem per xàfecs torrencials
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha estès fins a les 12 hores l’avís vermell per acumulació de pluges a l’Ebre. Es poden recollir 180 litres en poques hores al prelitoral sud de la demarcació de Tarragona. L’Aemet avisa de perill extrem per pluges torrencials.
De fet, Amposta ha registrat 246 litres per metre quadrat des d'aquest diumenge al migdia i Mas de Barberans ha assolit els 168,6. També destaca el registre als Alfacs (155,9) i al Parc Nacional dels Ports (155,9), mentre que a Tivissa s'han acumulat 105 litres per metre quadrat. El Departament d’Educació ha decidit d’acord amb Protecció Civil suspendre les classes a les comarques del Baix Ebre i el Montsià.
Un dels municipis que ha registrat més aigua ha estat Amposta. El seu alcalde, Adam Tomàs, ha explicat a l’ACN que preveuen que hi pugui haver alguna afectació a camins i instal·lacions esportives. Tot i això, ha destacat que al pavelló aquest cop no ha entrat aigua, ja que les bombes l'han pogut recollir.
A Deltebre s'han despertat amb alguns carrers inundats amb un pam d'aigua. Segons fonts municipals són zones on quan hi ha alta intensitat de pluja acostuma a acumular-s'hi aigua i des de primera hora la brigada està avaluant possibles danys. Amb tot, no tenen constància de desperfectes importants. També es revisen les escoles, que estan tancades com a totes les Terres de l'Ebre. La resta d'equipaments municipals estan tancats, excepte l'ajuntament i el consell de Riumar. El CAP no fa atenció primària i tan sols rep urgències.
A l'Aldea hi han caigut uns 109 litres per m2 fins a primera hora d'aquest dilluns. Des del consistori han apuntat que tenen camps inundats, si bé han de revisar l'afectació en camins. Al nucli urbà no han tingut incidències i per precaució mantenen tancats tots els equipaments municipals, a excepció de l'ajuntament, que és obert.
La situació tampoc és preocupant a Alcanar on durant la nit hi han caigut fins a 40 litres per m2 en 30 minuts. La pluja els ha donat una treva a primera hora, fet que està ajudant a drenar tota la que ha caigut des d'aquest diumenge. Per ara no tenen incidències destacables i confien en poder activar la maquinària per retirar pedres que hagin pogut afectar camins rurals.
Tampoc a Ulldecona han hagut de lamentar danys per ara. Fins a la matinada, al nucli dels Valentins hi havien caigut 80 litres, si bé al nucli urbà la pluja ha estat més minsa. Per ara no els consten afectacions ni en carrers ni en aparcaments soterrats. El CAP només atén urgències, ja que molts professionals d'atenció primària no han pogut arribar al centre.
Pel que fa a les intensitats, les pluges han deixat registres de 52,4 litres per metre quadrat en mitja hora a Amposta i 27,6 a l'Aldea, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre ha informat també de la possibilitat de crescuda dels barrancs de Pixadors, Vinaixarop i Rocaborba, al Baix Ebre.