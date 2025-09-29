Carreteres
Ja només queda tallada la TV-3314 entre Godall i Ulldecona
El Servei Meteorològic rebaixa a nivell taronja l’alerta per intensitat de pluja
Les carreteres de les Terres de l'Ebre han anat recuperant la normalitat poc a poc i ja només queda tallada a la circulació la TV-3314 entre Godall i Ulldecona. Les altres vies afectades a primera hora del matí eren la C-12, l'N-340, la TP-3311 i la TV-3408, les quals ja es troben operatives.
Les fortes pluges han obligat també a suspendre el transport escolar al Baix Ebre i el Montsià i hi ha incidències en el servei de bus interurbà. En aquest sentit, el bus exprés Alcanar-Tortosa es desvia per l'Aldea però hi ha retards en tots els autobusos que passen per l'Aldea.
En línies generals, hi ha afectacions en les línies Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs i Alcanar-Amposta-Barcelona i Tarragona.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat a nivell taronja l’alerta per pluges torrencials al Baix Ebre i el Montsià, en concret al nivell 3 de 6. Diumenge, l’alerta s’havia situat en 5 de 6. Aquest dilluns encara es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. En paral·lel, l’avís per acumulació de pluja és manté en 4 de 6. Es poden superar els 200 litres en 24 hores fins a les 14 hores d’aquest dilluns.